المحكمة العسكرية اللبنانية تخلي سبيل الفنان فضل شاكر

شفق نيوز- بيروت

قررت المحكمة العسكرية في لبنان، يوم الأربعاء، إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر، في ظل استمرار النظر في القضية المرفوعة بحقه.

ويأتي القرار بالتزامن مع تطورات متسارعة في ملف شاكر المرتبط بـ"أحداث معركة عبرا" التي وقعت عام 2013، حيث تواصل المحكمة العسكرية جلسات الاستماع إلى الشهود قبل إصدار الحكم النهائي.

وخلال الجلسات الماضية، أدلى عدد من الضباط السابقين في الجيش اللبناني بشهاداتهم أمام المحكمة، مؤكدين بحسب إفاداتهم، عدم مشاركة فضل شاكر في المواجهات المسلحة التي اندلعت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني في مدينة صيدا.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، شملت شهادات الضباط العميد ممدوح صعب، والعميد محمد الحسيني، والعميد علي شحرور، الذين أوضحوا أن وجود شاكر في المنطقة لم يكن بهدف القتال، وأن المجموعة التي كانت ترافقه كانت مخصصة لحمايته الشخصية فقط، كما نفوا وجود أدلة تثبت تقديمه دعمًا ماليًا أو لوجستيًا لجماعة الأسير.

وكان الفنان اللبناني فضل شاكر قد سلّم نفسه في تشرين الأول/ اكتوبر 2025 إلى الجيش اللبناني، بعد أكثر من عقد من الغياب عن الأنظار داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.