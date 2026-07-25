الليلة أو غداً.. اتفاق إيراني - عُماني مرتقب بشأن هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، يوم السبت، بأن عُمان وإيران من المحتمل أن تتوصلا لاتفاق إما الليلة أو غداً حول مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الاتفاق سيُعرض على الرئيس الأميركي دونالد ترمب وليس مؤكداً أنه سيوافق عليه.

وأضاف الموقع الأميركي نقلاً عن مصدرين إقليميين مطلعين على المفاوضات بأن تقدماً تحقق في المحادثات التي يجريها وفد عُماني في طهران، بهدف التوصل إلى ترتيبات جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز.

وتزامنت المحادثات مع امتناع ترمب عن الموافقة على تنفيذ ضربة أميركية جديدة ضد إيران الجمعة، بعدما تلقى خطة مشابهة لضربات الأيام السابقة.