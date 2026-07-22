الليلة الـ12.. دوي انفجارات جديدة جنوب غربي إيران

شفق نيوز- بغداد

أفاد التلفزيون الإيراني، ليل الأربعاء، بدوي انفجارات في مدينتي الأهواز ورامشير بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وقال أيضا: دوي عدة انفجارات في محيط قرية زيارت بمدينة سيريك جنوبي البلاد.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات من الضربات على إيران، فيما ترد طهران بهجمات تستهدف قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران، في حزيران/ يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال الذي اندلع في 28 شباط/ فبراير الماضي، وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، في 8 تموز/ يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.

وتطالب واشنطن طهران بوقف استهداف السفن و"ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز"، بينما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.