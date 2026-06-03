الكويت وقطر تدينان الهجمات الإيرانية وتؤكدان دعم سيادة دول الخليج

شفق نيوز- الكويت/ الدوحة

أدانت الكويت، يوم الأربعاء، الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة فجر اليوم، مؤكدة أن الهجوم على مطار الكويت الدولي أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار مادية طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن تكرار هذه الهجمات يمثل نهجاً عدوانياً مرفوضاً، مشددة على أن الكويت لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها والتعامل مع أي تهديد يستهدف أراضيها أو منشآتها المدنية.

من جانبها، أعربت قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت أعياناً مدنية في الكويت والبحرين، بما في ذلك مطار الكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لسيادة البلدين وخرقاً لمبادئ القانون الدولي.

وجددت الخارجية القطرية، في بيان لها، تضامن الدوحة الكامل مع الكويت والبحرين ودعمها للإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما وسيادتهما، مؤكدة رفض استهداف المنشآت المدنية والدعوة إلى خفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والتداعيات الأمنية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي، عقب تعرض مبنى الركاب لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ قالت إنه نجم عن "العدوان الإيراني".

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، مشيرة إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر.

ومن جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات المشتركة نفذت ضربات دفاعية استهدفت برج اتصالات تابعاً للحرس الثوري في جزيرة "قشم" الإيرانية، رداً على محاولات طهران شن هجمات في المنطقة.

في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، ما وصفته بـ"الهجمات العدوانية الأميركية" التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم جنوبي البلاد، مجددة تأكيدها أن أي دولة تسمح باستخدام أراضيها لتنفيذ اعتداءات ضد إيران ترتكب انتهاكاً للقانون الدولي.