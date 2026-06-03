الكويت: وفاة أجنبي وإصابة 63 جراء الهجوم الإيراني الأخير

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم الأربعاء، إصابة 63 شخصاً جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف الكويت، مؤكدة أن المصابين من المدنيين والعاملين في مطار الكويت الدولي، فضلاً عن عدد من المسافرين.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها فعّلت خطط الطوارئ ورفعت درجة التأهب في جميع المستشفيات والمؤسسات الطبية للتعامل مع تداعيات الهجوم.

من جهته، أعلن الجيش الكويتي رصد والتعامل مع 13 صاروخاً باليستياً معادياً و17 طائرة مسيّرة، مؤكداً نجاح منظومات الدفاع الجوي في التصدي للتهديدات التي استهدفت البلاد.

وأضاف الجيش، أن الهجمات أسفرت عن وفاة مقيم يحمل الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، إلى جانب وقوع أضرار مادية جسيمة في بعض المواقع.

وأشار إلى أن صفارات الإنذار أُطلقت خمس مرات خلال اليوم بسبب الهجمات الصاروخية والمسيرات.

بدوره، أفاد الدفاع المدني الكويتي بأنه تعامل مع تسعة بلاغات عن سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، مؤكداً استمرار عمليات المتابعة والتقييم الميداني للأضرار.

هذا ودانت الكويت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة فجر اليوم، مؤكدة أن الهجوم على مطار الكويت الدولي أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار مادية طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية.

من جانبها، أعربت قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت أعياناً مدنية في الكويت والبحرين، بما في ذلك مطار الكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لسيادة البلدين وخرقاً لمبادئ القانون الدولي.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي أعلنت، صباح اليوم، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي، عقب تعرض مبنى الركاب لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ قالت إنه نجم عن "العدوان الإيراني".