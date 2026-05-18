الكويت: ندعم أي إجراء تتخذه السعودية بعد استهدافها بمسيرات من العراق

شفق نيوز- الكويت

دانت الخارجية الكويتية، يوم الاثنين، تعرض السعودية لهجوم بطائرات مسيرة أطلقت من العراق، فيما أكدت وقوفها لجانبها في أي إجراء تتخذه.

وقالت الوزارة في بيان لها: تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية والتي تم التصدي لها بنجاح".

وأضافت "وذلك في استمرارٍ لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2817، وبما يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي".

وبينت "نؤكد الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة اراضيها".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء أمس الأحد، اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، متوعدة باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد في الزمان والمكان المناسبين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أنه "وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".