الكويت.. إصابات وخسائر جراء هجوم إيراني على مواقع نفطية

شفق نيوز- الكويت

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، يوم السبت، تسجيل إصابات وخسائر مادية إثر هجوم إيراني متكرر استهدف مواقع حيوية تابعة للقطاع النفطي في البلاد.

وقالت المؤسسة، في بيان مقتضب، إن "الاعتداء" الإيراني المتكرر على منشآت حيوية في القطاع النفطي أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف العاملين، فضلاً عن أضرار مادية في المواقع المستهدفة.

من جهتها، أدانت الخارجية الكويتية، ما وصفته بـ"العدوان الإيراني" الذي استهدف محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وأكدت الخارجية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "تكرار استهداف المنشآت الحيوية يكشف نهجا عدوانيا وانتهاكا للقانون الدولي"، لافتة إلى أن "الكويت تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية".

بدروه، ذكر الجيش الكويتي: "اعترضنا عدداً من الصواريخ الباليستية والمسيرات المعادية داخل مجالنا الجوي"، مبيناً أن "اعتراض الهجمات المعادية أدى لسقوط شظايا في عدد من المناطق وأسفر عن أضرار مادية دون إصابات".

وأوضح أن "العدوان الإيراني استهدف منشآت في قطاعي النفط والكهرباء والماء ما أدى لاندلاع حرائق وأضرار جسيمة".

يأتي هذا بالتزامن مع اعلان الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجمات استهدفت منشآت عسكرية ولوجستية أميركية في الكويت والبحرين والأردن، فيما أكد الجيش الكويتي تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.