الكويت.. خروج خطوط نقل للطاقة عن الخدمة

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، يوم الأربعاء، خروج خطوط نقل للطاقة عن الخدمة بسبب شظايا ناتجة عن التصدي للهجمات على البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن خروج الخطوط عن الخدمة لم يؤثر على استمرارية خدمات الوزارة.

وأضافت أن فرق الطوارئ باشرت عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الكويتي، التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيّرات، بعد عودة التوترات في المنطقة إثر تبادل الضربات بين أميركا وإيران.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، عن تصدي الدفاعات الجوية لما وصفتها بـ"اعتداءات إيرانية".

وأكدت الوزارة إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين الى التوجه لأقرب مكان آمن.