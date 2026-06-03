الكويت تفعّل خطة الطوارئ وتعلق الرحلات بعد استهداف مطارها

شفق نيوز- الكويت

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي، يوم الأربعاء، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي، عقب تعرض مبنى الركاب لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ قالت إنه نجم عن "العدوان الإيراني".

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، مشيرة إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر.

من جانبه، أعلن الجيش الكويتي أنه يتابع الموقف في مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن قواته في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة واتساع نطاق المواجهات خلال الفترة الأخيرة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) فجر اليوم الأربعاء، إنها نجحت في التصدي لهجمات إيرانية متعددة على دول جوار إقليمية، مؤكدة أن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية "فشلت في إصابة أهدافها".

وأفادت في بيان، بأن صاروخين إيرانيين أُطلقا باتجاه الكويت "سقطا أو تفككا" قبل الوصول إلى أهدافهما، لافتة إلى أنها نفذت ضربات استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية تابعة لإيران في جزيرة قشم، ردا على الهجمات الإيرانية.