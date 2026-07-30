الكويت تعلن عن مقتل عامل وأضرار جسيمة بمبنى شركة صينية جراء ضربات إيران

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، يوم الخميس، أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنى تابعاً لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، إن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد العطوان أن "القوات المسلحة الكويتية تواصل تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وصون أمنها واستقرارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين".

وتأتي ضربات طهران ردا على تنفيذ سلسلة ضربات داخل الأراضي الإيرانية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إنها جاءت رداً على محاولة استهداف القوات الأميركية بصواريخ.