الكويت تعلن صد هجوم إيراني بالمسيّرات

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، يوم الجمعة، اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي الكويتي.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن "العدوان الإيراني الآثم استهدف عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية، حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها، وأسفر ذلك عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأضاف أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها وواجباتها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، استهداف ناقلتي نفط حاولتا العبور عبر مضيق هرمز من "مسار غير معلن"، على حد قوله.

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، قال الجيش الإيراني إنه استهدف قبل ساعات بالمسيّرات منشآت وتجهيزات للجيش الأميركي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت.