الكويت تعلن خروج وحدات لتوليد الكهرباء عن الخدمة إثر قصف إيراني

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، يوم الثلاثاء، إخراج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة، عقب تعرض محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لقصف إيراني.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت، مساء الاثنين، لهجمات "لليوم الرابع على التوالي"، أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها.

وأضافت أن فرق الطوارئ، بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات الأمنية، باشرت التعامل مع الحوادث، وتمكنت من السيطرة على الحرائق وإخمادها، فيما جرى تقييم الأضرار والبدء بتنفيذ خطط إصلاحها وتأهيل المرافق المتضررة.

وأشارت الوزارة إلى إخراج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة، وفق الإجراءات التشغيلية الاحترازية، حفاظاً على سلامة المعدات واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية.

وأكدت أنها ستواصل إطلاع الرأي العام على المستجدات عبر قنواتها الرسمية.