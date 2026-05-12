الكويت تعلن إحباط "عمل عدائي" إيراني.. والبحرين تواجه التخابر بالمؤبد

شفق نيوز- الكويت / المنامة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة متسللين قالت إنهم ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني، بعد محاولتهم دخول البلاد بحرًا لتنفيذ "أعمال عدائية".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزارة الداخلية، أن "المتهمين اعترفوا أثناء التحقيق بانتمائهم إلى الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مبينة أنهم "كُلّفوا بالتسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصًا لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت".

وأضافت الوزارة أن المتسللين اشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية، ما أدى إلى إصابة أحد منتسبيها، فيما تمكن عنصران من المجموعة من الفرار.

وفي البحرين، أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية صدور حكم بالسجن المؤبد بحق متهمة أُدينت بـ"السعي والتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني" بقصد تنفيذ أعمال "عدائية" ضد المملكة والإضرار بمصالحها، مع مصادرة المضبوطات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن القضية بدأت بعد رصد حساب إلكتروني ينشر صورًا وإحداثيات لمواقع ومنشآت حيوية داخل البحرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى محتوى اعتُبر مضرًا بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، ومتضمناً تمجيدًا للهجمات الإيرانية.

وبحسب التحقيقات، أقرت المتهمة باستخدام حسابها لمعاونة "المعتدين على مملكة البحرين"، عبر نشر صور وإحداثيات لمواقع حساسة مرفقة بعبارات تشير إلى إمكانية استهدافها، فضلاً عن نشر محتوى يمجد الهجمات على البلاد.

وأكدت النيابة العامة البحرينية أن الجرائم المرتبطة بالتواصل مع جهات أجنبية للإضرار بأمن الدولة تمثل جرائم تمس أمن الدولة وسيادتها، مشددة على استمرار الملاحقات القانونية بحق المتورطين في مثل هذه القضايا.