الكويت تعلن تضرر محطة كهرباء وتعيد جدولة رحلاتها الجوية بعد هجوم إيراني

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، يوم السبت، تعرض إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه لهجوم إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر أجزاء من المحطة، في وقت أعادت فيه الخطوط الجوية الكويتية جدولة معظم رحلاتها عقب الإغلاق المؤقت للمجال الجوي.

وقالت وزارة الكهرباء الكويتية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الهجوم الإيراني استهدف محطة جديدة للكهرباء وتحلية المياه صباح اليوم"، مؤكدة أن "الاعتداء أسفر عن اندلاع حريق وإلحاق أضرار بمكونات المحطة".

وفي السياق، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة معظم رحلاتها الجوية بعد وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتاً في مطار الكويت الدولي، نتيجة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وكانت الشركة قد أوضحت في وقت سابق أن قرار إعادة الجدولة جاء عقب إغلاق المجال الجوي الكويتي كإجراء احترازي، على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، تنفيذ هجمات استهدفت منشآت عسكرية ولوجستية أميركية في الكويت والبحرين والأردن في رد على موجة جديدة من القصف الأميركي، فيما أكد الجيش الكويتي تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت صوراً لمحطة تحلية مياه في مدينة جاسك جنوب إيران، قالت إنها دمرت إثر هجمات أميركية ما أدى لانقطاع المياه عن 20 قرية جنوب إيران يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة، وفق قولها.