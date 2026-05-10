الكويت وقطر.. هجوم بمسيرات واستهداف سفينة

أعلن الجيش الكويتي، اليوم الأحد، عن تعرض الكويت لهجوم بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان صحفي، إن "القوات المسلحة رصدت، فجر اليوم، عددًا من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة".

وأكد "جاهزية القوات المسلحة الكاملة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبو ظبي، صباح اليوم الأحد، لاستهداف بطائرة مسيّرة.

وأكدت "تسبب الاستهداف في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات، وتابعت السفينة رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد بعد السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية".