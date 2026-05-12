الكويت تسلم إيران مذكرة احتجاج بعد تسلل مسلح إلى جزيرة بوبيان

شفق نيوز- الكويت

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية حادثة تسلل مجموعة مسلحة يُعتقد أنها من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان، إن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان سلّم المذكرة، مجدداً إدانة الكويت واستنكارها الشديدين لما وصفته بالعمل العدائي، ومطالبة الجانب الإيراني بالوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الأفعال.

وأضافت أن الكويت حمّلت إيران المسؤولية الكاملة عن الحادثة، معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً لسيادتها ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وأكدت الخارجية الكويتية احتفاظ البلاد بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما تراه مناسباً لحماية سيادتها وأمن أراضيها والمقيمين فيها.