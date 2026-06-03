الكويت تستدعي السفير الإيراني وتطرد اثنين من بعثتها الدبلوماسية

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الأربعاء، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لدى الكويت وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن "الاعتداءات الإيرانية".

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قراراً صدر بتخفيض أعضاء السفارة الإيرانية واعتبار 2 من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما، على أن يغادرا أراضي الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد اعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إصابة 63 شخصاً جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف الكويت، مؤكدة أن المصابين من المدنيين والعاملين في مطار الكويت الدولي، فضلاً عن عدد من المسافرين.

من جهته، أعلن الجيش الكويتي رصد والتعامل مع 13 صاروخاً باليستياً معادياً و17 طائرة مسيّرة، مؤكداً نجاح منظومات الدفاع الجوي في التصدي للتهديدات التي استهدفت البلاد.

وأضاف الجيش، أن الهجمات أسفرت عن وفاة مقيم يحمل الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، إلى جانب وقوع أضرار مادية جسيمة في بعض المواقع.

بدوره، أفاد الدفاع المدني الكويتي بأنه تعامل مع تسعة بلاغات عن سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، مؤكداً استمرار عمليات المتابعة والتقييم الميداني للأضرار.

هذا ودانت الكويت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة فجر اليوم، مؤكدة أن الهجوم على مطار الكويت الدولي أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار مادية طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية.

من جانبها، أعربت قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت أعياناً مدنية في الكويت والبحرين، بما في ذلك مطار الكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لسيادة البلدين وخرقاً لمبادئ القانون الدولي.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي أعلنت، صباح اليوم، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي، عقب تعرض مبنى الركاب لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ قالت إنه نجم عن "العدوان الإيراني".