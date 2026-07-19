الكويت تدين "هجوماً إيرانياً" جديداً استهدف محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه

شفق نيوز- الكويت

أدانت وزارة الخارجية الكويتية "بأشد العبارات"، مساء الأحد، "هجوماً إيرانياً" استهدف مجدداً محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه.

وقالت الوزارة في بيان إن "تكرار الاستهداف المتعمد للمنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجاً عدوانياً ممنهجاً، ويمثل تصعيداً بالغ الخطورة وتهديداً جسيماً لسلامة المدنيين وأمنهم، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817".

وحمّلت الوزارة إيران "كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الاعتداءات وما ينجم عنها من تداعيات وعواقب".

وأكدت أن "الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، استناداً إلى حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، تعرض إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه لهجوم إيراني للمرة الثانية خلال يومين، ما أدى إلى اندلاع حريق وتأثر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة.

وكانت مصادر إيرانية كشفت أمس السبت، أن طهران بدأت تنفيذ "خطة" لاستهداف البنية التحتية الإقليمية للطاقة، وقالت وفقاً لحساب إيراني على منصة تليغرام يطلق عليه "ميدل إيست سبكتاتور"، إن جميع محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه في الكويت أصبحت ضمن "بنك الأهداف" الإيراني إذا استمرت الهجمات الأميركية.

وفي تطور آخر، أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن ضربات أميركية استهدفت محطة طاقة نووية قيد الإنشاء في منطقة دارخوفين داخل الأراضي الإيرانية.