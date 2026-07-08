الكويت تدين الضربات الإيرانية وتؤكد: سيادتنا خط أحمر ونحتفظ بحق الرد

شفق نيوز - الكويت

أدانت دولة الكويت، يوم الأربعاء، الاستهداف الصاروخي والجوي لأراضيها، مؤكدة أن الهجوم الأخير يمثل "انتهاكاً صارخاً" لسيادة البلاد وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، مشددة في الوقت ذاته على احتفاظها بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واعتبرت الوزارة أن استمرار هذا التصعيد - في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية للتهدئة - يمثل "تقويضاً ممنهجاً" للمساعي الدبلوماسية، ويضرب بالإرادة الدولية عرض الحائط.

وشددت الخارجية على أن أمن الكويت وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها "خط أحمر لا يمكن المساس به"، مجددة التأكيد على حق الدولة الأصيل والمشروع في صون أمنها واستقرارها.

ويأتي الموقف الكويتي في وقت تتزايد فيه الدعوات الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة ومنع اتساع رقعة المواجهة، مع استمرار تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرافق ذلك من تداعيات مباشرة على أمن الخليج والملاحة في مضيق هرمز.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح يوم الأربعاء، تنفيذ عملية بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت 85 موقعاً ومنشأة عسكرية أميركية في البحرين والكويت، قال إنها جاءت "رداً على العدوان الأميركي".