الكويت تدين "الاعتداء" على السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق
شفق نيوز- الكويت
أعرب مجلس الوزراء الكويتي، يوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره "الاعتداء" الذي تعرضت له السعودية عبر طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية.
ودان المجلس في بيان، "الاعتداء" الذي استهدف مولداً كهربائياً في محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعربت، يوم أمس الاثنين، عن قلقها إزاء ما تم تداوله بشأن تعرض منشآت في المملكة العربية السعودية لاستهداف بثلاث طائرات مسيرة، مؤكدة رفض العراق لأي تهديد يطال أمن الدول الشقيقة.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجهات المختصة العراقية تلقت معلومات أولية عن تعرض السعودية لاستهداف بثلاث طائرات مسيرة، مشيرة إلى أنها باشرت إجراءات التحقق والتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
وأضافت أن وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية "لم تؤشر أي معلومة" بشأن الطائرات المسيّرة، داعية الجهات المعنية في السعودية إلى التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة للوصول إلى معلومات دقيقة تعزز الأمن والاستقرار في البلدين.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء أمس الأحد، اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، متوعدة باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد في الزمان والمكان المناسبين.
واستدعت السعودية سفير العراق في 12 نيسان/ أبريل 2026 للاحتجاج على الهجمات المنطلقة من الأراضي العراقية.
يذكر أن الفصائل المسلحة العراقية كانت قد أعلنت دخول الحرب إلى جانب إيران، منذ بدايتها أواخر شباط/ فبراير الماضي.