الكويت تدين "الاعتداء" على السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق

شفق نيوز- الكويت

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، يوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره ‏‏"الاعتداء" الذي تعرضت له السعودية عبر طائرات مسيرة قادمة من ‏الأجواء العراقية.‏

ودان المجلس في بيان، "الاعتداء" الذي استهدف مولداً كهربائياً في ‏محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي.‏

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعربت، يوم أمس الاثنين، عن قلقها ‏إزاء ما تم تداوله بشأن تعرض منشآت في المملكة العربية السعودية ‏لاستهداف بثلاث طائرات مسيرة، مؤكدة رفض العراق لأي تهديد يطال ‏أمن الدول الشقيقة‎.‎

وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجهات المختصة ‏العراقية تلقت معلومات أولية عن تعرض السعودية لاستهداف بثلاث ‏طائرات مسيرة، مشيرة إلى أنها باشرت إجراءات التحقق والتحقيق ‏لمعرفة ملابسات الحادث‎.‎

وأضافت أن وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية "لم تؤشر ‏أي معلومة" بشأن الطائرات المسيّرة، داعية الجهات المعنية في السعودية ‏إلى التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة للوصول إلى معلومات دقيقة ‏تعزز الأمن والاستقرار في البلدين.‏

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء أمس الأحد، اعتراض وتدمير 3 ‏مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، ‏متوعدة باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد في الزمان والمكان ‏المناسبين‎.‎

واستدعت السعودية سفير العراق في 12 نيسان/ أبريل 2026 للاحتجاج ‏على الهجمات المنطلقة من الأراضي العراقية‎.‎

يذكر أن الفصائل المسلحة العراقية كانت قد أعلنت دخول الحرب إلى ‏جانب إيران، منذ بدايتها أواخر شباط/ فبراير الماضي.‏