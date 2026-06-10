الكويت تدين "اعتداءات إيرانية" وتؤكد حق الرد

شفق نيوز- الكويت/ طهران

أعربت وزارة الخارجية في الكويت، يوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية المتكررة"، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها.

وقالت الوزارة في بيان إن دولة الكويت "تدين وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، والتي كان آخرها اليوم"، معتبرة أن ذلك يمثل "تصعيداً خطيراً يعرّض حياة المدنيين والمنشآت الحيوية والسكنية للخطر".

وأضاف البيان أن تكرار هذه الاعتداءات "يعكس نهجاً عدوانياً منظماً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنها "تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة".

وأكدت الخارجية الكويتية أن الدولة "تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

في المقابل، نقلت وكالة وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع أن مراجعات أولية لصور الأقمار الصناعية ومعلومات استخبارية تشير إلى "نجاح ملحوظ" لعملية نُفذت فجر اليوم.

ووفقاً للوكالة، أفادت التقديرات الأولية بأن صواريخ باليستية بعيدة المدى وطائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة في إيران تمكنت من تجاوز أنظمة الدفاع الجوي واستهداف مواقع محددة مسبقاً، بينها قاعدة في الأزرق بالأردن، وقاعدة قاعدة علي السالم الجوية، ومقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين.

وأضافت الوكالة أن البيانات الأولية تشير إلى "تحقيق إصابة نحو 70% من الأهداف المخطط لها"، من دون صدور تأكيدات مستقلة بشأن هذه المعطيات حتى الآن.