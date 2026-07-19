الكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية

شفق نيوز- الكويت

أعلن الجيش الكويتي، يوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة "معادية"، في وقت دوّت فيه صفارات الإنذار في عدد من مناطق البلاد، بالتزامن مع هجوم إيراني.

وقال الجيش الكويتي، في بيان، إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم".

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات في محيط قاعدة علي السالم الجوية شمالي الكويت، تزامناً مع عمليات الاعتراض التي تنفذها الدفاعات الجوية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، واتساع رقعة الهجمات التي طالت عدداً من المواقع والقواعد العسكرية في المنطقة خلال الساعات الأخيرة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في وقت مبكر من اليوم الأحد، إتمام جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، شملت مواقع في الوسط والجنوب، لتدخل العمليات ليلتها الثامنة على التوالي، كما نقل التلفزيون الإيراني عن الجيش استهداف "أصول عسكرية أميركية" في قاعدتين بالكويت، قبل الاستهداف الأخير.