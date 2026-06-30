الكويت.. السجن 5 سنوات لنائب سابق عن تهمة "العيب بالذات الأميرية"

شفق نيوز- الكويت

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 5 سنوات بحق النائب السابق محمد المطير.

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن إصدار الحكم جاء بتهمة "العيب بالذات الأميرية والإساءة للسلطة القضائية".

وأضافت، أن المحكمة قررت براءة المطير من تهمة التحريض على إثارة "الفتنة القبلية".

وبحسب الدستور الكويتي، فأن مصطلح "العيب في الذات الأميرية" هو مصطلح قانوني يُشير إلى جريمة جنائية تتمثل في التطاول أو الإساءة أو الطعن علناً في حقوق الأمير أو صلاحياته أو التطاول على شخصه.

ويوم الأحد الماضي، قضت محكمة التمييز الكويتية، بحبس النائب السابق صالح عاشور 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة "تبديد أموال الغير".