الكونغو.. أكثر من ألف إصابة بـ"إيبولا" و254 وفاة

شفق نيوز- متابعة

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى أكثر من ألف حالة، وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة التفشي في البلاد.

وقالت السلطات الصحية الكونغولية، في تحديث صدر في وقت متأخر يوم أمس الأحد، إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 1003 حالات، بينها 254 وفاة.

ويُظهر التحديث الجديد زيادة ملحوظة مقارنة بالبيانات الرسمية الصادرة يوم السبت، والتي سجلت 956 إصابة مؤكدة و247 حالة وفاة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تحذيرات من تسارع انتشار المرض، عقب تسجيل عشرات الوفيات في أحد المخيمات شرقي البلاد، ما أثار مخاوف من تفشي الفيروس بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة.

وتواصل السلطات الصحية في الكونغو، بالتعاون مع المنظمات الدولية، تنفيذ إجراءات الاحتواء والمراقبة الصحية للحد من انتشار المرض، في وقت تعد فيه البلاد من أكثر الدول الإفريقية تعرضاً لتفشيات إيبولا خلال السنوات الماضية.