الكونغو تعلن 1309 وفيات بالإيبولا بنسبة تبلغ 44%

شفق نيوز- متابعة

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس "إيبولا"، مؤكدة أن نسبة الوفاة بلغت 44%.

وأوضحت أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 1309 حالات، من أصل 2973 إصابة، وسط تسارع مقلق في انتشار الوباء، هو الأسرع تاريخيا في البلاد.

ودخلت الكوادر الطبية في إضراب عن العمل احتجاجا على تأخر صرف المكافآت المالية، ما تسبب في شلل شبه تام بمركز "إليكيا" لعلاج الإيبولا في مدينة بونيا، في وقت تتوسع فيه رقعة التفشي لتشمل عدة مقاطعات شرقي وشمال شرقي البلاد.

وتتركز الإصابات في مقاطعة إيتوري التي تعد البؤرة الرئيسية للوباء، إلى جانب شمال كيفو ومناطق أخرى، فيما حذرت جهات صحية دولية من أن الأرقام الرسمية قد تكون أقل من الواقع بسبب صعوبات ميدانية وأمنية تعيق تتبع المخالطين.