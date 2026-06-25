"الكونغرس" الأميركي يغيّر تصويته لصالح ترمب بشأن حرب إيران

شفق نيوز- واشنطن

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يؤيد رئيس البيت الأبيض دونالد ترمب في شن حرب على إيران، وذلك بعد يوم واحد من قرار مغاير تماماً أقرّه المجلس.

وكان 50 عضواً من "الكونغرس" قد صوّتوا يوم أمس الأول الثلاثاء على قرار يجرد ترمب من صلاحية شن حرب على إيران من دون موافقة المجلس، قبل أن تتغير النتيجة ليل أمس الأربعاء لصالح القرار.

وغيّر العضوان الجمهوريان في مجلس الشيوخ راند بول، وبيل كاسيدي، قرارهما وذلك بعد أن صوتا سابقاً لكبح صلاحيات ترمب في شن الحرب على إيران، ليصوتا هذه المرة القرار، حيث امتنع بول عن التصويت، بينما صوت كاسيدي ضد تمرير القرار.

كما صوتت الجمهوريتان سوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، مرة أخرى لصالح القرار، بينما صوت الديمقراطي جون فيترمان ضده مجدداً.

وكانت النتيجة النهائية 50 ضد القرار (مؤيد لشن ترمب الحرب)، مقابل 47 معه.

ورحب ترمب بنتائج التصويت الجديد، وكتب على منصة "تروث سوشيال" قائلاً: "غيّر مجلس الشيوخ للتو نتيجة التصويت المتعلقة بإيران من 50 مع مقابل 48 ضد، إلى 50 ضد مقابل 47 مع".

وأضاف: "غيّر كل من راند بول وبيل كاسيدي موقفهما. شكراً لزعيم الأغلبية جون ثيون، وليندسي غراهام، وبيرني مورينو، وللجميع".

واعتبر الرئيس الأميركي أن "هذا التصويت يوجه رسالة تحذير إلى إيران".

وكان ترمب وبخ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال مأدبة غداء خاصة، بعد تصويت الثلاثاء.

ودخل الرئيس الأميركي في مشادة كلامية حادة مع بعض الأعضاء، بسبب تصويتهم لصالح قرار يتعلق بصلاحيات الحرب من شأنه وقف أي أعمال قتالية إضافية.