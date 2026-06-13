الكشف عن تفاصيل مراسم تشييع ودفن خامنئي

شفق نيوز- طهران

كشفت هيئة مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، يوم السبت، عن تفاصيل مراسم "الوداع والتشييع والدفن" لخامنئي وعائلته.

وذكرت الهيئة في بيان، أن مراسم وداع الجثمان سيكون يومي السبت والأحد 4 و5 تموز/ يوليو (19 و20 محرّم)، في مصلّى "الإمام الخميني" بالعاصمة طهران.

وأضافت، أن مراسم التشييع في طهران سيكون يوم الاثنين 6 تموز/ يوليو (21 محرّم)، فيما سيكون التشييع بمدينة قم يوم الثلاثاء 7 تموز/ يوليو (22 محرم).

وأشارت الهيئة، إلى أن يوم الخميس المصادف 9 تموز/ يوليو (24 محرّم)، سيكون مراسم التشييع في مشهد، ثم الدفن في حرم الإمام الرضا.

واغتيل خامنئي في 28 شباط/ فبراير 2026 بعملية عسكرية جوية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل أطلق عليها اسم عملية "الغضب الملحمي"، واستهدفت مجمعه الرئاسي في العاصمة طهران بـ30 قنبلة دقيقة.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية مؤخراً عن بدء التجهيزات لإقامة مراسم عزاء وجنازة كبرى له ولأفراد عائلته الذين قضوا معه في الهجوم نفسه، وذلك بعد تأجيلها لأشهر بسبب الظروف الأمنية ومسار المواجهة العسكرية.