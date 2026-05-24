الكشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع "أكسيوس"، يوم الأحد، عن تفاصيل مسودة مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، تتضمن خطوات متبادلة لخفض التصعيد وفتح باب التفاوض بشأن الملف النووي والعقوبات.

وذكر الموقع أن واشنطن ستوافق على التفاوض بشأن رفع العقوبات وإلغاء تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة تمتد لـ60 يوماً، فيما ستبقى القوات الأميركية التي نُشرت خلال الأشهر الماضية في المنطقة، ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن مسودة التفاهم تنص أيضاً على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب استطلع آراء عدد من الزعماء العرب والمسلمين الذين أبدوا دعمهم للاتفاق.

وبحسب التقرير، قدمت طهران عبر الوسطاء تعهدات شفهية تتعلق بحجم التنازلات التي يمكن أن تقدمها بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم، في حين كانت تطالب بإلغاء تجميد الأموال بشكل فوري ورفع دائم للعقوبات، إلا أن الجانب الأميركي اشترط تقديم “تنازلات ملموسة” قبل تنفيذ ذلك.

وأشار الموقع إلى أن مسودة التفاهم تتضمن التزامات إيرانية بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، مقابل رفع الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية ومنح إعفاءات تسمح لطهران ببيع النفط بحرية، شريطة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية.

كما أوضح التقرير أن الاتفاق المقترح سيفتح الباب أمام مفاوضات لاحقة بشأن "كبح جماح" البرنامج النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن في ساعة متأخرة من يوم السبت، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع إيران، يتضمن فتح مضيق هرمز.