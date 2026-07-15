القيادة الأميركية تنفي ضرب منشأة تخزين قمح إيرانية: هذا كاذب

شفق نيوز- واشنطن

قالت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأربعاء، إن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، تدعي أن القوات الأميركية ضربت منشأة تخزين قمح مدنية في هويزه في 14 تموز/يوليو، مبينة أن "هذا كاذب"

وأضافت أن الحقيقة، هي أنه في 14 تموز/يوليو، ضربت القوات الأميركية أهدافًا عسكرية إيرانية في بندر عباس، وخرموج، وأهواز، وقشم، وطنب، وبوشهر، وكوه إستاك لتقليص قدرة إيران على مهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز".

ولقتت إلى أنه "في الوقت نفسه، استهدفت إيران المدنيين الأبرياء الذين يعبرون المضيق وفي دول الخليج المجاورة".

وكانت تقارير إخبارية إيرانية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بتعرض صومعة ومنشأة لتخزين القمح في مدينة هويزة بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، لضربة أميركية فجر الأربعاء.