القيادة الأميركية تحدد مسارات مضيق هرمز ومنطقة الحصار على إيران

شفق نيوز- واشنطن

نشرت القيادة المركزية الأميركية، يوم الاثنين، صورة توضح من خلالها مسارات الحركة في مضيق هرمز، خلال تطبيق الحصار البحري على إيران.

وأوضحت الصورة منطقة الحصار على إيران بالخط الأحمر على امتداد السواحل الإيرانية المطلة على الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز.

وكانت البحرية الأميركية، قد أعلنت مساء اليوم الاثنين، موعد بدء تطبيق الحصار البحري على إيران، مؤكدة أنه يشمل جميع الدول من دون استثناء.

وقالت البحرية الأميركية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الحصار على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش من يوم الأربعاء".

ولفتت إلى أن "الحصار يشمل كامل الساحل الإيراني بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط وجميع السفن بغض النظر عن علم الدولة الذي ترفعه".

وأوضحت البحرية الأميركية، أن "الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة عبر هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية، وسيسمح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية، شرط خضوعها للتفتيش".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده ستفرض رسوماً مقابل حراسة الممر المائي الاستراتيجي.