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    • القيادة المركزية الأميركية: مضيق هرمز لا يزال مفتوحا للعبور وإيران لا تتحكم به

    القيادة المركزية الأميركية: مضيق هرمز لا يزال مفتوحا للعبور وإيران لا تتحكم به
    2026-06-11T16:15:20+00:00

    شفق نيوز - واشنطن

    أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الخميس، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً لعبور السفن والناقلات التجارية، معتبرة أن إيران لا يمكنها التحكم بهذا الممر الاستراتيجي للطاقة من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية.

    وجاء هذا التصريح الأمريكي بعد أن أعلن مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، في وقت سابق من اليوم الخميس، إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية، متوعداً باستهداف أي حركة مرور في المضيق، وذلك رداً على ما قال إنها هجمات أمريكية استهدفت مناطق جنوبي إيران.

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