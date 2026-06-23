القيادة المركزية الأميركية: قواتنا حاضرة ومتيقظة في الشرق الأوسط

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الثلاثاء، أن قواتها حاضرة ومتيقظة في الشرق الأوسط.

وذكرت القيادة في بيان، أن حاملتي طائرات أميركيتان تواصلان عملياتهما بالشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن حاملة الطائرات جورج بوش تبحر حالياً في بحر العرب.

ويأتي هذا في وقت أكد فيه تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، أن عودة الحركة الملاحية في مضيق هرمز تكاد تكون "مستحيلة" دون إزالة الألغام التي زُرعت في مياه هذا الممر الاستراتيجي لسلاسل إمداد الطاقة العالمية، إبان الصراع الأخير بين واشنطن وطهران.

وأظهرت بيانات ملاحة بحرية أن 20 سفينة على الأقل عبرت مضيق هرمز خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بالتزامن مع أجواء التهدئة التي خلفتها المباحثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران.