القيادة المركزية الأميركية تحصي إجراءاتها بحق السفن في مضيق هرمز

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أحصت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الاثنين، إجراءاتها بحق السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.

وذكرت القيادة في بيان، أنها "منعت مرور ناقلة النفط (ماريفكس) أثناء عبورها خليج عُمان باتجاه إيران".

وأشارت إلى سماحها بمرور 42 سفينة عبر مضيق هرمز تحمل مساعدات إنسانية.

وأكدت القيادة، إعادة توجيه 134 سفينة تجارية و"تعطيل 7 سفن لم تمتثل للتعليمات في إطار الحصار البحري على إيران".

وتعلن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، بين الحين والآخر، مواصلة عملياتها البحرية في المياه الإقليمية مع تطبيق الحصار المفروض على إيران، فضلاً عن إرجاع عدد من السفن والسماح بمرور أخرى.