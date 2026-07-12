القيادة المركزية الأميركية: استهدفنا 300 موقع لتقويض قدرة إيران بمضيق هرمز

شفق نيوز - واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يوم الأحد، إنهاء أحدث جولة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف أكثر من 300 موقع على مدار 3 ليالٍ لتقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان لها، أنها أتمت (أمس) السبت جولة ثالثة من الضربات ضد إيران، وذلك لمحاسبة القوات الإيرانية على خلفية مهاجمتها سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز.

وأشارت (سنتكوم) إلى أن الهجمات أسفرت عن استهداف نحو 140 هدفاً عسكرياً إيرانياً، باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة متمركزة في البر والبحر، إلى جانب مشاركة طائرات مسيرة وسفن تابعة للبحرية الأمريكية في العمليات.

وفي سياق متصل، كشفت القيادة المركزية الأمريكية أنها ساعدت منذ أوائل شهر مايو/ أيار الماضي في تأمين عبور أكثر من 800 سفينة تجارية، و400 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز.