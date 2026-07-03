القوة الجوية الأميركية تحقق مع ضابط دعا لعزل ترمب من منصبه

شفق نيوز -واشنطن

أعلنت القوات الجوية الأميركية، أنها ستحقق مع ضابط دعا وهو يرتدي ​الزي الرسمي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب ونائبه ‌جيه.دي فانس خلال احتجاج أمام مبنى الكابيتول.

ووفقا لمقطع فيديو نشر على الإنترنت فقد ندد الميجر جيسون واتسون بترامب وفانس يوم ​الأربعاء بسبب أفعال من بينها شن الحرب ​على إيران دون تفويض من الكونجرس.

ويمكن خلال الفيديو ⁠رؤية شرطة مبنى الكابيتول وهي تعتقل واتسون الذي كان ​يحمل لافتة احتجاجية تدعو إلى سحب الثقة من ترامب ​وفانس وعزلهما وإدانتهما.

ومن دون ذكر اسم واتسون صراحة، أقر مكتب قائد القوات الجوية تروي مينك بصحة التقارير التي أفادت بقيام ​ضابط في القوات الجوية بالاحتجاج عند مبنى الكابيتول، وقال ​في بيان إن التحقيق "سيستمر دون أي عوائق".

وأوضح المكتب في منشور ‌على ⁠إكس "تأخذ الإدارة مزاعم سوء السلوك على محمل الجد، بما في ذلك أي مزاعم قد تقوض الطابع غير الحزبي لجيشنا".

وتفرض القوانين التي تحكم أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية ​قيودا على أنشطتهم ​السياسية، لا ⁠سيما أثناء ارتداء الزي العسكري. وتحظر المادة 88 من القانون الموحد للقضاء العسكري ​على الضباط استخدام "كلمات ازدرائية ضد الرئيس ونائب ​الرئيس ⁠والكونجرس" وغير ذلك.

وأشار واتسون إلى أنه كان يدرك المخاطر التي تنطوي عليها فعلته، وأوضح "ما يهم أكثر بكثير من هويتي ⁠هو ​ما أريد أن أقوله والثمن ​الذي أنا مستعد لدفعه من أجل قوله".