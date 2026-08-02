القناة 12: قرارات ترمب تركت المسؤولين الإسرائيليين في حالة غموض

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص إيران تركت المسؤولين الإسرائيليين في "حيرة"، فيما أشارت إلى أن هناك مقترح اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز لمدة محددة.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إن "الرئيس ترمب تركنا في حالة من الغموض، وقد يغيّر موقفه مرة أخرى بشأن إيران".

فيما أشار مسؤول أميركي إلى أن إسرائيل كانت قبل إيقاف الضربة جزءاً من خطة استهداف مواقع الطاقة الإيرانية، بحسب القناة.

إلى ذلك، ذكرت القناة الإسرائيلية، أن الاتفاق المقترح مع إيران يتضمن استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران استناداً إلى مذكرة التفاهم، وكذلك وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز لمدة 60 يوماً من دون تحصيل رسوم.

وأكدت أن المناقشات تتواصل حالياً بشأن التفاصيل النهائية للاتفاق مع إيران.