القضاء الإيراني يجمّد أصول 24 شخصاً بتهمة "الارتباط بشبكات خارجية"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية في محافظة هرمزغان، جنوبي البلاد، يوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات قانونية شملت تحديد وتجميد ممتلكات 24 شخصاً، بتهمة الارتباط بشبكات ومنظمات خارجية تعمل ضد الأمن القومي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن رئيس دائرة العدل في محافظة هرمزغان، مجتبى قهرماني، قوله إن "هذه الإجراءات تأتي ضمن تفعيل قانون تشديد العقوبات على المتعاونين مع الدول المعادية".

وأضاف قهرماني، أن الأجهزة الاستخباراتية تمكنت من رصد الأنشطة المالية والتحركات لعدد من الأشخاص المقيمين خارج البلاد، والذين يشتبه بانتمائهم لشبكات تصفها طهران بأنها مدعومة من "جهات أميركية وإسرائيلية".

وأوضح البيان القضائي، ان قرار تجميد الأصول شمل 24 مواطناً إيرانياً يقيمون في الخارج، بدعوى تورطهم في أنشطة إعلامية وسياسية معادية.

وأشار الى توثيق أدلة ضد أحد العناصر "المؤثرة" في هذه الشبكات، ووصف ملفه القضائي بـ"الثقيل".

وتندرج هذه الخطوات ضمن حملة أمنية وقضائية أوسع تهدف إلى تجفيف منابع الدعم المالي للشبكات المعارضة التي تعمل من خارج الحدود الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه السلطات الإيرانية تشديد رقابتها على التحويلات المالية والنشاطات السياسية المرتبطة بالخارج، مؤكدة أن القضاء سيلاحق كل من يثبت تورطه في "مشاريع تستهدف استقرار البلاد" عبر مصادرة ممتلكاتهم داخل إيران.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت خلال الفترة الماضية عشرات الأشخاص، قالت عنهم أنهم على ارتباط بـ "أميركا واسرائيل"، فيما نفذت حكم الإعدام بحق العديد منهم.