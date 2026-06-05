القضاء الإيراني: المحكومون بقضايا الجرائم الأمنية والتجسس غير مشمولين بالعفو

شفق نيوز- طهران

أكد نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية ناصر سراج، يوم الجمعة، أن المحكومين في قضايا "الجرائم الأمنية، والتجسس، والأفعال الموجهة ضد الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، ومن هددوا الأمن العام للمجتمع"، لن يُشملوا بالعفو بأي شكل من الأشكال.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن سراج قوله، إن الأشخاص الذين لا يملكون شاكياً خاصاً ولا سوابق جنائية مؤثرة، وأمضوا جزءاً من مدة محكوميتهم، وظهرت عليهم مؤشرات الإصلاح والارتداع، يُعدّون من الفئات ذات الأولوية عند دراسة طلبات العفو.

وأضاف، أن "الأصل في عمل الجهاز القضائي هو تنفيذ العقوبات كاملة، لكن إذا تبيّن أثناء تنفيذ الحكم أن المحكوم قد أُصلح ولم تعد هناك ضرورة لاستمرار العقوبة، فيمكن منحه عفواً أو تخفيفاً للعقوبة".

ولفت، إلى أن القضايا التي تتضمن شاكياً خاصاً لا يمكن أن تستفيد من العفو ما لم يتم الحصول على موافقة الشاكي، إذ إن هذه العقوبات تُفرض أساساً لضمان الأمن وحماية الحقوق.

واعتقلت السلطان الإيرانية مؤخراً، المئات من المواطنين بتهم مختلفة من بينها "التعاون مع الموساد الاسرائيلي"، فضلاً عن المتهمين بـ"اعمال شغب" خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.