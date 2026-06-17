العفو الدولية: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بمنعها عودة عشرات الآلاف من سكان لبنان لمنازلهم

شفق نيوز - لندن

أكدت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء، أن إسرائيل "تنتهك القانون الدولي" بمنعها عودة عشرات الآلاف من سكان لبنان إلى ديارهم، رغم الضغوط التي تمارسها أطراف دولية وإقليمية على تل أبيب لخفض التصعيد.

وقالت المنظمة في بيان، إن المنطقة التي تحظر إسرائيل العودة إليها باتت تغطي نحو 6% من مساحة لبنان، مضيفة أن إسرائيل لم توفر ضمانات كافية لسلامة المدنيين المشمولين بأوامر الإخلاء جنوبي لبنان.

وأشارت إلى أن إسرائيل وسعت منطقة عدم العودة في جنوب لبنان إلى نحو 600 كيلومتر مربع، مبينة أن أكثر من 3,700 قتيل سقطوا في لبنان منذ تصاعد الحرب في 2 آذار/ مارس 2026.

وتابعت المنظمة، أن الجيش الإسرائيلي قتل 81 مدنياً وأصاب 120 آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى قراهم جنوبي لبنان، مؤكدة أن أكثر من مليون شخص ما زالوا نازحين في لبنان حتى 7 حزيران/ يونيو 2026.

ويشن الجيش الإسرائيلي غارات متواصلة على بيروت وجنوبها، رغم الإعلان المتكرر عن وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، فيما وسع من عملياته مؤخراً باتجاه قرى عدة في الجنوب اللبناني.