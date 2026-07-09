العفو الدولية تطالب بتحقيق في "جرائم حرب" نفذتها إسرائيل جنوبي لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، بفتح تحقيق في ثلاث غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان خلال آذار/ مارس الماضي، أسفرت عن أبادت عائلات بأكملها، مصنفّة الغارات بأنها "جرائم حرب".

وقالت المنظمة الأممية في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الغارات الإسرائيلية الثلاث "أسفرت عن مقتل 24 مدنياً بينهم 12 طفلاً".

وشملت الهجمات الثلاث منازل في مدينتي صور والنبطية وبلدة أركاي قرب صيدا، وذلك بين 6 و13 آذار/ مارس الماضي.

وأكدت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، كريستين بيكرلي، أنه "في غضون أسبوع واحد فقط، أباد الجيش الإسرائيلي عائلات بأكملها في لبنان، بينهم 12 طفلاً، ما يُظهر استخفافاً صارخاً بحياة المدنيين".

واعتمد تحقيق المنظمة على مقابلات مع 15 شخصاً، بينهم ناجون وأقارب ضحايا ومسعفون وصحفيون زاروا مواقع الغارات، إضافة إلى مسؤولين محليين.

وبناء على الأدلة التي جمعتها، خلصت العفو الدولية إلى أن لديها "أسباباً معقولة تدعو للاستنتاج بأن القوات الإسرائيلية انتهكت، في كل واحدة من تلك الغارات الجوية، القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال عدم التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو تنفيذ هجمات استهدفت مدنيين أو الإخفاق في اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى بالمدنيين".

كذلك دعت بيكرلي الدول إلى أن "تفرض بشكل فوري حظراً شاملاً على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأن تستخدم مبدأي الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية خارج إقليم الدول للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائياً".

وذكرت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية، رداً على أسئلة وجهتها إليها بشأن تسع هجمات في لبنان، بينها الغارات الثلاث، قالت إن بعضها استهدف "أهدافاً عسكرية تابعة لحزب الله"، بينما أحالت غارات أخرى إلى "المراجعة".

غير أن التقرير أوضح أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم "أي معلومات محددة بشأن الهجمات الثلاث، ولا سيما حول الأهداف المحتملة"، في حين اتهمت حزب الله بأنه "يستغل بشكل منهجي البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية، قُتل أكثر من 4300 شخص في لبنان، وفق السلطات اللبنانية.

وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، أبرم لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، اتفاق إطار يمهد الطريق للتوصل إلى وقف للحرب، بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين.

وقبل ذلك، توصلت طهران، الداعمة لحزب الله، وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، وأسهم ذلك في إرساء وقف لإطلاق النار اعتبارا من 21 حزيران/ يونيو الماضي.

ومع تراجع حدة المواجهات إلى حد كبير، لا تزال إسرائيل تنفذ غارات متفرقة في جنوب لبنان تسفر عن قتلى، بينما يتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق الهدنة.