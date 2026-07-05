العثور على وثائق "سرية حساسة" للدفاع البريطانية في "مكب نفايات"

شفق نيوز- لندن

كشفت صحيفة "ذا صن أون صنداي" البريطانية، عن العثور على وثائق سرية تابعة لوزارة الدفاع البريطانية في مكب نفايات بلدي على بُعد 4 كيلومترات من "حامية كاتريك"، إحدى أكبر القواعد العسكرية في العالم.

وذكرت الصحيفة، أن شخصاً عابراً بالصدفة عثر على الوثائق التي تضمنت معلومات حساسة، من بينها بيانات شخصية للعسكريين، وتفاصيل حول تخزين الأسلحة، وتغيير الحراسة، وانتهاكات قواعد السلامة، وبروتوكولات الاستجابة لحالات الطوارئ.

بدوره، قال ممثل عن الجيش البريطاني، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الوثائق المفقودة لم تحتوِ على "معلومات سرية عن الدفاع العملياتي".

ويطرح هذا التصريح تساؤلات حول طبيعة الوثائق وتصنيفاتها الأمنية، وما إذا كانت تتعلق بمعلومات سرية بحتة أم أنها مواد ذات طابع إداري، خاصة مع ورود معلومات حول انتهاكات لقواعد السلامة وبروتوكولات الطوارئ.

وتُعد حامية كاتريك، الواقعة بالقرب من يوركشاير ديلز، إحدى أكبر القواعد العسكرية في العالم ويتمركز فيها نحو 13 ألف عسكري، وتضم وحدات متعددة من بينها لواء المشاة الرابع، ومركز تدريب المشاة، ووحدات من الشرطة العسكرية الملكية.

ويأتي هذا التسريب الأمني في وقت تواجه فيه القوات المسلحة البريطانية تحديات تنظيمية وأمنية متصاعدة.