العثور على جثث 15 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

شفق نيوز- طرابلس

أفادت مصادر أمنية وطبية ليبية، يوم السبت، بانتشال جثث ما لا يقل عن 15 مهاجراً، بينهم فتاة، بعد أن جرفتها الأمواج إلى سواحل مدينة طبرق شرقي ليبيا، إثر غرق قارب كان يقل عشرات المهاجرين في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في البحرية الليبية قوله إن القارب كان يحمل نحو 61 شخصاً، وفقاً لإفادات 10 ناجين تمكنوا من النجاة من الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن الجثث عُثر عليها في مواقع متفرقة على امتداد الساحل الشرقي لمدينة طبرق القريبة من الحدود المصرية، فيما أكد مسؤولان أمنيان أن الجثث كانت في حالة تحلل متقدمة، محذرين من احتمال العثور على مزيد من الضحايا خلال الأيام المقبلة.

وأظهرت صور نشرها الهلال الأحمر الليبي في طبرق متطوعين وهم ينتشلون الجثث من الشواطئ الصخرية وينقلونها داخل أكياس مخصصة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي حادث منفصل، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم في مدينة الخمس، التابع لوزارة الصحة الليبية، أن فرق الإسعاف التابعة له قدمت الرعاية الطبية لـ13 مهاجراً بعد غرق قاربهم قبالة سواحل المدينة.

وتعد ليبيا إحدى أبرز نقاط عبور المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، في ظل استمرار تدفق المهاجرين الفارين من النزاعات والفقر في عدد من الدول الإفريقية والآسيوية.