العثور على بقايا برنامج "أسلحة كيميائية" من حقبة الأسد

شفق نيوز- لاهاي

كشف الممثل الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي، محمد قطوب، يوم الثلاثاء، عن تمكن القيادة السورية الانتقالية من تحديد مواقع بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري التابع للرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وبحسب قطوب، فإن تحديد المواقع شمل مواد أولية وذخائر مماثلة لتلك التي استُخدمت في هجمات غاز قاتلة خلال سنوات الحرب الأهلية في البلاد.

وقال إن السلطات السورية احتجزت 18 شخصاً يشتبه بتورطهم في برنامج الأسلحة الكيميائية، بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وتقنيون كبار.

وأوضح قطوب، أن التحقيقات الجارية تستهدف شخصيات مرتبطة بإدارة البرنامج الكيميائي خلال حكم الأسد.