الطاقة الذرية: أولويتنا التأكد من مكان مخزون اليورانيوم الإيراني عالي ‏التخصيب

شفق نيوز- بوينس آيرس

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، ‏مساء يوم الثلاثاء، أن أولوية الوكالة القصوى هي التأكد من ‏مكان مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في إيران.‏

وقال غروسي في تصريحات صحفية، إن الوكالة ستجري عمليات ‏تفتيش للمنشآت النووية في إيران.‏

وأعرب عن اعتقاده، ان "تفتيش المنشآت النووية الإيرانية في ‏أقرب وقت ممكن هو الأفضل".‏

وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لدينا تصور عن ‏مكان اليورانيوم عالي التخصيب لكن من المهم أن تبلغنا إيران ‏به".‏

ويتزامن تصريح غروسي، بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ‏ترمب، أن المفتشين التابعين للوكالة الذرية سيتواجدون على ‏الأرض في الوقت المناسب"، في إشارة إلى مهام التفتيش الأممية ‏للمواقع النووية الإيرانية‎.‎

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة تعمل على إبرام اتفاق نهائي ‏مع إيران، فيما اعتبر أن طهران "مخطئة" بشأن عمليات التفتيش ‏التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎.‎

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية ‏الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران لم تعقد اجتماعاً مع المدير ‏العام للوكالة ⁠الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سويسرا، ‏ولا تخطط للسماح للوكالة بتفتيش للمنشآت النووية الإيرانية ‏المتضررة‎.‎

وقام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات متقطعة إلى ‏إيران منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران لمدة 12 يوماً ‏ضد إيران في عام 2025، إلا أنه لم يتم منحهم إذن بالوصول ‏إلى مواقع تخصيب اليورانيوم التي استهدفتها الولايات المتحدة ‏خلال تلك الحرب.‏