الطاقة الذرية: أولويتنا التأكد من مكان مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب
شفق نيوز- بوينس آيرس
أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، مساء يوم الثلاثاء، أن أولوية الوكالة القصوى هي التأكد من مكان مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في إيران.
وقال غروسي في تصريحات صحفية، إن الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران.
وأعرب عن اعتقاده، ان "تفتيش المنشآت النووية الإيرانية في أقرب وقت ممكن هو الأفضل".
وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لدينا تصور عن مكان اليورانيوم عالي التخصيب لكن من المهم أن تبلغنا إيران به".
ويتزامن تصريح غروسي، بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن المفتشين التابعين للوكالة الذرية سيتواجدون على الأرض في الوقت المناسب"، في إشارة إلى مهام التفتيش الأممية للمواقع النووية الإيرانية.
وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة تعمل على إبرام اتفاق نهائي مع إيران، فيما اعتبر أن طهران "مخطئة" بشأن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران لم تعقد اجتماعاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سويسرا، ولا تخطط للسماح للوكالة بتفتيش للمنشآت النووية الإيرانية المتضررة.
وقام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات متقطعة إلى إيران منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران لمدة 12 يوماً ضد إيران في عام 2025، إلا أنه لم يتم منحهم إذن بالوصول إلى مواقع تخصيب اليورانيوم التي استهدفتها الولايات المتحدة خلال تلك الحرب.