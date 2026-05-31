الطاقة الذرية: تضرر محطة "زابوريجيا" النووية إثر استهدافها بمسيّرة

شفق نيوز- فيينا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد، تعرض محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا لضربة بطائرة مسيرة، مطمئنة في الوقت نفسه بأن مستويات الإشعاع في الموقع لا تزال طبيعية.

وذكرت الوكالة (مقرها فيينا) في منشور على منصة "إكس" أن ملاحظات فريقها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية "تتسق مع آثار اصطدام بطائرة مسيرة".

وقالت إن فريقها رصد أضراراً في الجزء الخارجي من مبنى التوربينات، الذي أفادت إدارة المحطة بأنه تعرض لضربة بطائرة مسيرة أمس السبت.

وأضافت أن الفريق لاحظ أيضاً أضراراً في فتحة دخول معدنية تقع في مستويات أعلى في المبنى، إلى جانب وجود قطع قليلة من الحطام وبقايا ألياف بصرية محترقة على الأرض، مشيرة إلى أنها طلبت السماح لها بالدخول إلى داخل المبنى.

من جانبها، قالت السلطات الروسية والأوكرانية، الأحد، إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا قصفت عدة مناطق روسية خلال الليل، شملت محطة ضخ لخط أنابيب نفط ومصفاة نفط ومستودع وقود، في حملة متصاعدة من الضربات على ⁠البنية التحتية للطاقة والتي غالباً ما تكون على بعد مئات الأميال في عمق روسيا.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها شنت هجوماً على مصفاة ساراتوف للنفط على نهر فولجا مما تسبب في اندلاع حريق كبير.

وأشار حاكم منطقة ساراتوف، رومان بوسارجين، على تطبيق "تيليغرام" إلى أن أضراراً لحقت "بالبنية التحتية المدنية"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: "نفذ جنودنا خلال الليل هجمات أوكرانية بعيدة المدى على ‌مصفاة نفط في ساراتوف بروسيا، والتي تبعد حوالي 700 كيلومتر عن خط المواجهة".

ولم تصب كل الطائرات المسيرة أهدافها، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية ‌أنها أسقطت 216 طائرة ‌مسيرة خلال الليل.

كما أعلنت كييف أنها شنت هجوماً أيضاً على محطة ضخ لازاريفو في منطقة كيروف، شمال شرقي موسكو، وعلى بعد حوالي 1300 كيلومتر من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، والتي تخدم خط الأنابيب سورجوت-جوركي-بولوتسك.