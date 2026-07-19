الطاقة الذرية تحقق في استهداف موقع نووي إيراني

شفق نيوز- طهران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد، أنها تتحقق من تقارير عن هجوم وقع ليلاً على موقع بناء محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء في إيران.

وذكرت الوكالة في بيان أن المنشأة كانت في مراحل مبكرة جداً من البناء، ولم تكن تحتوي على أي مواد نووية عند آخر عملية تفتيش لها.

The IAEA is looking into reports of an overnight attack on the construction site of a planned nuclear power plant in Darkhovin, Iran. The facility is in the very early stages of construction and contained no nuclear material when last visited by the IAEA. While the reported… pic.twitter.com/Tdi5QxWcCE — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) July 19, 2026

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة استهدفت المحطة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحث قبل أيام ضرب موقع نووي إيراني قيد الإنشاء، فيما حذرت طهران من أنها ستشن هجوماً مدمراً إن أقدمت واشنطن على ذلك.