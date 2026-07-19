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    • الطاقة الذرية تحقق في استهداف موقع نووي إيراني

    الطاقة الذرية تحقق في استهداف موقع نووي إيراني محطة بوشهر النووية الإيرانية (أرشيف رويترز)
    2026-07-19T14:41:33+00:00

    شفق نيوز- طهران 

    أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد، أنها تتحقق من تقارير عن هجوم وقع ليلاً على موقع بناء محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء في إيران.

    وذكرت الوكالة في بيان أن المنشأة كانت في مراحل مبكرة جداً من البناء، ولم تكن تحتوي على أي مواد نووية عند آخر عملية تفتيش لها.

    وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة استهدفت المحطة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

    يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحث قبل أيام ضرب موقع نووي إيراني قيد الإنشاء، فيما حذرت طهران من أنها ستشن هجوماً مدمراً إن أقدمت واشنطن على ذلك.

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