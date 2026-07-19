الضربات الأمريكية تطال وسط إيران.. وترامب: المنطقة قد تنزلق لصراع أوسع

شفق نيوز - واشنطن/ طهران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الأحد، إتمام جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، شملت مواقع في الوسط والجنوب، لتدخل العمليات ليلتها الثامنة على التوالي. وفي المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن الجيش استهداف "أصول عسكرية أميركية" في قاعدتين بالكويت، وسط تحذيرات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب من انزلاق المنطقة إلى "صراع أوسع".

وذكرت (سنتكوم) في بيان لها، أن قواتها نجحت في استهداف منشآت إيرانية للمراقبة الساحلية العسكرية والدفاع الجوي، وقدرات بحرية، بالإضافة إلى مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المُسيّرة، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت أيضاً قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني، رداً على هجمات طالت أفراداً عسكريين أميركيين في الأردن يوم 17 يوليو/تموز الجاري.

وأكد البيان أن أكثر من 50 ألفاً من القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط يواصلون مهامهم بجاهزية قتالية عالية.

ميدانياً، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي البلاد، فيما نقلت وكالة "تسنيم" عن مسؤول محلي استهداف موقع قرب مدينة "شادجان"، وسط مؤشرات على انتقال الضربات الأميركية المكثفة من المحافظات الساحلية إلى محافظات الوسط والشرق، بما في ذلك مدينة زاهدان.

وعلى الصعيد السياسي، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست"، من أن المنطقة قد تنزلق إلى مواجهة شاملة إذا لم يتم كبح جماح طهران، معتبراً في الوقت ذاته أن الضربات الحالية أسهمت في منع طهران من امتلاك سلاح نووي.