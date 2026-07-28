الصين.. هزتان أرضيتان قويتان تضربان تشينغهاي

شفق نيوز- بكين

ضربت هزتان أرضيتان متتاليتان بقوة 5.7 و5.8 درجة مقاطعة تشينغهاي الواقعة في شمال غربي الصين، صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد مركز شبكات رصد الزلازل الصيني (CENC) أن الهزة الأولى بلغت قوتها 5.7 درجات في تمام الساعة 11:16 صباحا بالتوقيت المحلي (03:16 بتوقيت غرينتش)، لتعقبها هزة ارتدادية أقوى بقوة 5.8 درجات بعد 18 دقيقة فقط في ذات المنطقة.

ووقعت الهزتان في محافظة شنغهاي (Xinghai County) التابعة لولاية هاينان التبتية. وقد حدد المركز الصيني عمق الهزتين بنحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما يقع مركز الزلزال على بعد حوالي 244 كيلومترا من مدينة شينينغ، عاصمة مقاطعة تشينغهاي.

ولم ترد أي تقارير فورية من السلطات المحلية تفيد بوقوع ضحايا، خسائر بشرية، أو أضرار مادية جسيمة.