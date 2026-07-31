الصين تنفي اصابة مواطنين جراء قصف ايراني استهدف مبنى شركة في الكويت

شفق نيوز - بكين

نفت ​وزارة الخارجية ‌الصينية، اليوم الجمعة، أن يكون الهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى شركة في الكويت قد أسفر عن إصابة أي ​مواطنين صينيين.

وقالت المتحدثة ‌باسم ⁠الوزارة "​ماو نينغ" في مؤتمر صحفي إن بكين ​حثت ​الكويت ⁠على اتخاذ تدابير ​فعالة ​لحماية ⁠سلامة الرعايا الصينيين والمؤسسات ⁠الصينية.

يأتي هذا تزامناً مع ما أعلنته وزارة الدفاع الكويتية، أمس الخميس، أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنى تابعاً لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.