الصين تقدّم مبادرة من 5 بنود للوساطة بين أميركا وإيران

شفق نيوز- إسلام آباد

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الجمعة، قيام الصين بدعم مبادرة إسلام آباد للوساطة بين أميركا وإيران عبر تقديم مبادرة من 5 بنود.

وقال الناطق باسم وزارة خارجية باكستان طاهر أندرابي، إن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف سيبحث في زيارته للصين غداً مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب.

ويأتي تحرك الصين تزامناً مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم أمس الخميس، تحقيق "بعض التقدم" في المفاوضات مع إيران، فضلاً عن وجود بعض "الإشارات الجيدة".

وأصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم أمس الخميس، توجيهاً بـ"عدم إرسال اليورانيوم شبه المستخدم في الأسلحة إلى خارج إيران"، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصدرين إيرانيين.

وقالت إيران، أمس الخميس، إنها تدرس أحدث وجهة نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام "للحصول على الردود المناسبة" من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق.